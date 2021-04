Superliga: número de desistentes sobe para oito com o Inter

Clube italiano também renunciou à Superliga Europeia.

Minutos depois de o Atlético de Madrid anunciar a saída do grupo de fundadores da Superliga Europeia, também o Inter oficializou a desistência do projeto, seguindo os passos do clube espanhol e dos seis emblemas ingleses que formalizaram o abandono na noite de terça-feira.

"O FC Internazionale Milano confirma que o clube já não faz parte do projeto da Superliga. Estamos sempre empenhados em dar aos adeptos a melhor experiência futebolística; a inovação e a inclusão fazem parte do nosso ADN desde a nossa fundação. O nosso compromisso com todos os interessados em melhorar a indústria do futebol nunca irá mudar", assinalam os "nerazzurri" em comunicado, prosseguindo:

"O Inter acredita que o futebol, como qualquer sector de atividade, deve ter interesse em melhorar constantemente as suas competições, a fim de continuar a entusiasmar adeptos de todas as idades em todo o mundo, dentro de um quadro de sustentabilidade financeira. Com esta visão continuaremos a trabalhar em conjunto com instituições e todas as partes interessadas para o futuro do desporto que todos nós amamos", remata o Inter.

Dos 12 clubes fundadores da Superliga, já anunciaram o abandono Manchester City, Liverpool, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Atlético de Madrid e Inter. Restam Juventus, Real Madrid, Barcelona e Milan.