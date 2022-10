"Superliga Europeia? Ingleses não vão aderir, e não vejo uma competição séria sem eles..."

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, voltou a tocar no tema, dias depois de Florentino Pérez ter aberto uma janela quanto ao regresso da ideia

Florentino Pérez utilizou a Assembleia Geral do Real Madrid para voltar a abrir a discussão quanto à Superliga Europeia. Ainda assim, o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, não está muito convencido com a possibillidade da nova competição ser mesmo realidade.

"Duvido que daqui a 10 ou 15 anos tais ideias possam voltar. Temos três presidentes de clubes que ainda reclamam algo devido aos seus egos, mas, por outro lado, foram os primeiros a inscreverem-se na Liga dos Campeões com medo de serem expulsos. Os ingleses definitivamente não vão aderir, e não vejo uma competição séria sem os clubes ingleses, que são provavelmente os mais importantes do futebol europeu", explicou, em declarações ao Sportni SOS.

Quanto à ideia de jogar a Supertaça Europeia em território norte-americano, num novo formato, com mais equipas, o dirigente máximo do organismo que tutela o futebol europeu confirmou conversas, mas ainda com nada de concreto.

"Falámos, e realmente só falámos, sobre a possibilidade de expandir a Supertaça Europeia. Não falámos de a levar para fora da Europa. Se houvesse, digamos, quatro equipas: seriam duas da Liga dos Campeões e duas da Liga Europa e campeões da Conferência? Os clubes têm pontos de vista diferentes, o calendário é muito apertado, não fomos além das primeiras conversas. Neste momento, não há planos", referiu.