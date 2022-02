"Superliga europeia está morta? Não, Florentino Pérez nunca perde..."

Declarações de Javier Tebas, presidente de La Liga, em entrevista ao "Periódico de España".

Superliga europeia está morta? "Não. Florentino [Pérez, presidente do Real Madrid] nunca perde, conheço-o há muitos anos. A Superliga não é uma competição, é um conceito de há muitos anos, que consiste em que os grandes clubes da Europa devem decidir e mandar no futebol mundial."

Impacto económico para La Liga após a saída de Messi para o PSG? "Não, zero. Uma saída pontual de uma ou duas estrelas, como aconteceu com Cristiano [Ronaldo], não afeta. Olha, a Série A não cresceu com o Cristiano. Acabamos de assinar um contrato de oito anos com a ESPN, achas que eles sabem quem vai jogar em La Liga daqui a oito anos? Nem eles nem ninguém. Mas eles sabem que haverá sempre bons jogadores."

Reeleição em 2024? "Eu quero continuar, mas veremos o que acontece nos próximos dois anos. O fundo de investimento CVC depositou grande confiança no atual grupo de gestão e enquanto os clubes e o CVC considerarem que devo continuar ao leme de La Liga, vou fazê-lo. Dois anos, três, quatro... Eles terão de dizer."