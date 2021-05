Superliga avisa UEFA: "Barcelona, Juventus e Real Madrid não cederão"

Comunicado conjunto dos três clubes que continuam a manter a Superliga

A Superliga deu a conhecer, esta quarta-feira, uma declaração na qual lamenta profundamente a "coação" da UEFA contra os três clubes fundadores do torneio que ainda não se retrataram, ou seja, Real Madrid, Barcelona e Juventos. No mesmo texto, os três clubes referem que abertura de procedimentos sancionatórios é uma "violação flagrante da decisão dos tribunais de justiça".

"Barcelona, Juventus e Real Madrid querem expressar a sua rejeição absoluta perante coerção insistente que a UEFA tem mantido em relação a três das maiores instituições da história do futebol. É também alarmante que esta atitude esteja em flagrante violação da decisão dos tribunais de justiça, que já fizeram uma declaração clara avisando a UEFA para se abster de tomar qualquer ação contra os clubes fundadores da Superliga", pode ler-se.

"Por conseguinte, a abertura de processos disciplinares pela UEFA é completamente incompreensível e vai diretamente contra o Estado de direito que nós, cidadãos da União Europeia, construímos democraticamente. Além disso, constitui uma falta de respeito pela autoridade dos próprios tribunais de justiça", finaliza a declaração.

Os três clubes que ainda mantém a Superliga, insistem na ideia de melhorar o futebol com uma nova competição. "Desde o início, a Superliga tem sido promovida com o objetivo de melhorar a situação do futebol europeu, sempre em diálogo permanente com a UEFA e com o objetivo de continuar a aumentar o interesse pelo desporto e oferecer aos adeptos o melhor espectáculo possível. Tudo isto, num quadro de sustentabilidade e solidariedade, especialmente na situação económica de risco máximo que a maioria dos clubes europeus está a atravessar. No entanto, em vez de analisar a forma de modernizar o futebol em diálogo aberto, a UEFA quer que retiremos os procedimentos legais que, sem surpresa, desafiam o seu monopólio sobre o futebol europeu."

A nota afirma também que os três clubes não recuarão apesar da ameaça velada da UEFA de os sancionar: "Barcelona, Juventus e Madrid, clubes com séculos de existência, não cederão a qualquer tipo de coação ou pressão intolerável e continuarão a mostrar a sua firme vontade de discutir, com base no diálogo e no respeito, as soluções urgentes que o mundo do futebol exige hoje em dia. Ou modernizamos o futebol, ou testemunharemos a sua inevitável ruína", pode ler-se