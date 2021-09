Superliga ainda mexe na sombra com plano de ataque à UEFA

Real Madrid, Barcelona e Juventus estão a trabalhar com uma empresa de marketing inglesa para relançar projeto

Real Madrid, Barcelona e Juventus, os três resistentes da famigerada Superliga Europeia, continuam a trabalhar na sombra para relançar o projeto que abalou as estruturas do futebol europeu no passado mês de abril. Segundo o jornal alemão "Der Spiegel", os três clubes estão a trabalhar com uma empresa inglesa de marketing e relações públicas (Flint) na elaboração de um manifesto chamado: "Abrir caminho até à Superliga: estratégias para a reconstrução, o reinício e o triunfo."

A mesma fonte escreve que Florentino Pérez, Joan Laporta e Andrea Agnelli acreditam que o novo formato pensado para a prova, com a implementação de duas divisões com descidas e subidas, vai potenciar o mérito desportivo e apaziguar as críticas de que esta foi alvo. Neste manifesto, a defesa da Superliga Europeia será complementada com uma campanha de ataque à UEFA, cuja política é classificada como "monopolista e abusiva" pelos clubes subscritores.

Recorde-se que os três resistentes da Superliga Europeia e o organismo que rege o futebol europeu estão em litígio desde a apresentação da prova. Já depois dos restantes nove participantes - Chelsea, Arsenal, Tottenham City, United, Liverpool, Atlético de Madrid, Milan e Inter - terem abandonado o projeto, a UEFA entrou com um processo para a sancionar Real, Barça e Juve, mas este foi travado pelo Tribunal Mercantil 17 de Madrid. O caso está agora a ser analisado pelo Tribunal do Luxemburgo, que vai decidir sobre a legalidade da criação de um torneio à margem da UEFA.