"Super-oferta" coloca Bayern na dianteira da corrida por Mazraoui

Noussair Mazraoui (à esquerda), lateral do Ajax

Barcelona também está na corrida pelo lateral direito

Em final de contrato com o Ajax, Noussair Mazraoui tem sido cobiçado por vários emblemas europeus com vista à próxima época mas, de acordo com a Sky Sports, é o Bayern quem lidera a corrida pelo lateral de 24 anos.

Segundo a fonte, o gigante alemão apresentou uma "super-oferta" nas últimas horas pelo marroquino, propondo-lhe um salário que ronda os dez milhões de euros anuais, o dobro do que o Barcelona teria oferecido anteriormente.

O clube catalão vai assim esperar pela decisão final de Mazraoui, seguindo a política de redução de custos que Joan Laporta, presidente do Barça, tanto tem defendido nas últimas declarações à imprensa.

Milan e Dortmund também estarão atentos à situação do internacional marroquino.

Noussair Mazraoui está livre para assinar por qualquer emblema, após ter cumprido um ciclo de cinco épocas no Ajax. Esta temporada, o lateral direito leva cinco golos e quatro assistências em 31 jogos pelo campeão neerlandês.