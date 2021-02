Super Bowl colocou Messi à frente de Ronaldo e instalou-se a polémica

Na transmissão da final da Super Bowl, Messi apareceu como GOAT do futebol, ao lado de Tom Brady, Michael Jordan e Wayne Gretzky.

Na transmissão da final da Super Bowl - que a equipa de Tampa Bay venceu por 31-9 -, Lionel Messi apareceu como GOAT [o melhor de todos os tempos] do futebol, ao lado de três desportistas históricos de diferentes modalidades, mas considerando como critério o número de edições ganhas da Liga dos Campeões.

A verdade é que Cristiano Ronaldo tem cinco conquistas no currículo, contra as quatro do argentino, e os fãs do português não perdoaram, fazendo eco do sucedido nas redes sociais.

Muitos acreditam que se "tomou partido" do jogador do Barcelona, ao colocá-lo ao lado de Tom Brady (hóquei no gelo, com seis títulos na NFL e que viria a conquistar o sétimo na mesma noite), Michael Jordan (basquetebol, seis vezes campeão na NBA) e Wayne Gretzky (hóquei no gelo, com quatro triunfos na NHL), e a polémica não demorou a instalar-se, sendo milhares as mensagens, por exemplo, no Twitter.

De salientar ainda que tanto Michael Jordan como Wayne Gretzky não são os jogadores com mais títulos no currículo nas respetivas modalidades: Bill Russell levantou o "cetro" da NBA em 11 ocasiões, enquanto Henri Richards venceu a NHL outra tantas vezes.

Russell e Richards são, aliás, os atletas mais titulados em ligas profissionais da América do Norte.