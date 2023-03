Sunderland termina empréstimo e suspende jogador acusado de violação

Jack Diamond estava emprestado ao Lincoln, da terceira divisão inglesa e foi suspenso pelo Sunderland.

O Sunderland, atual 11.º classificado da segunda divisão inglesa, anunciou esta quinta-feira o término antecipado do empréstimo de Jack Diamond ao Lincoln, do terceiro escalão, com o médio, de 23 anos, a ter sido suspenso pelo clube após ter sido acusado de violação e agressão sexual.

De acordo com as autoridadades locais, o médio inglês foi acusado em maio de 2022 de ter agredido sexualmente uma mulher dentro de uma residência, sendo imediatamente detido.

Após uma investigação à denúncia, a polícia apresentou agora uma queixa oficial de violação e outra de agressão sexual contra o jogador, que terá de se apresentar em tribunal em maio.

Na presente temporada, Diamond registou oito golos e cinco assistências em 36 jogos disputados pelo Lincoln.