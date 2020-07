Sul-coreano Kangin Lee dá a vitória ao Valência já muito perto do fim

Gonçalo Guedes jogou os 90 minutos

O português Gonçalo Guedes foi titular, mas desta vez não fez nenhum brilharete no Valência, que recebeu e venceu o Valladolid por 2-1.

O golo da vitória foi apontado aos 89' pelo sul-coreano Kangin Lee, com um remate forte e colocado que entrou junto a um dos postes.

Antes disso, Maxi Gómez marcara aos 30' e Victor García aos 47'.

O Valência perdera no dia anterior (com o triunfo do Sevilha) as hipóteses de ir à Liga dos Campeões, mas está bem dentro da luta pela Liga Europa, ocupando a oitava posição, a quatro pontos do quinto, que é o Villarreal.