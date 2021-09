Granit Xhaka, médio da seleção suíça, recusou a vacina contra a covid-19

Revelação foi feita pelo diretor de comunicação da federação suíça. Médio do Arsenal testou positivo na quarta-feira

Granit Xhaka recusou ser vacinado contra a covid-19, revelou o diretor de comunicação da federação suíça. Um esclarecimento que surge dois dias depois do médio da seleção helvética e do Arsenal ter testado positivo antes do confronto com a Grécia, na quarta-feira. "Granit Xhaka não foi vacinado", disse Adrian Arnold, citado pela publicação Blick. "Ele não está vacinado. Deixámos isso ao critério de cada um. É uma decisão pessoal de cada jogador, como sucede com qualquer outra pessoa na Suíça", explicou.

O jogador do Arsenal revelou sintomas de manhã e embora um teste rápido tenha dado um resultado negativo, o teste PCR confirmou a infeção.

"Emitimos uma recomendação para que todos se vacinem. Mas ele decidiu por si e é também seu direito não ser vacinado". O diretor da federação explicou ainda que Xhaka é, ainda assim, caso único. "Todos os outros jogadores da seleção foram vacinados ou recuperaram da covid, por isso estão mais ou menos seguros, pelo menos de um ponto de vista médico", disse .

"Temos uma taxa de vacinação muito elevada. Agora, infelizmente, o Granit foi apanhado. Do ponto de vista desportivo, é uma péssima notícia para nós neste fase da qualificação para o Mundial", concluiu Adrian Arnold.