Assinou por três temporadas. Sucede a Daniel Farke no cargo

O suíço Gerardo Seoane é o novo treinador do Borussia Monchengladbach, tendo assinado um contrato válido para as próximas três épocas, anunciou hoje o clube da Liga alemã de futebol.

Seoane sucede a Daniel Farke, que foi despedido a semana passada após o Borussia Monchengladbach ter terminado a Bundesliga em 10.º lugar, com um percurso irregular, que incluiu triunfos sobre o campeão Bayern e o vice-campeão Borussia Dortmund, e uma série final de resultados negativos que ditaram o afastamento das competições europeias.

"Gerardo Seoane teve sucesso em vários clubes nos últimos anos. É um treinador jovem, mas com muita experiência. Ele é apologista de um estilo de futebol que queremos ver aqui", disse Roland Virkus, diretor desportivo do "Gladbach"

Seoane conquistou três títulos suíços com o Young Boys, antes de se mudar para a Alemanha para assumir o comando técnico do Bayer Leverkusen, o qual qualificou para a Liga dos Campeões logo na sua primeira época, com um terceiro lugar, o melhor obtido pelo clube desde 2016.

No entanto, Seoane seria demitido em outubro, na sequência de um péssimo início de época que colocou o Bayer Leverkusen em zona de despromoção, situação revertida pelo seu sucessor no cargo, o espanhol Xabi Alonso, que conseguiu apurar a equipa para as meias-finais da Liga Europa e deixá-la em sexto lugar na Bundesliga.