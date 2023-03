Suíça, Roménia e País de Gales com duas vitórias na qualificação para o Euro'2024

Síntese dos jogos desta terça-feira relativos à fase de qualificação para o Euro'2024.

No Grupo I, a Suíça e a Roménia mantêm o registo perfeito e lideram com seis pontos, depois de vencerem Israel (3-0) e a Bielorrússia (2-1), respetivamente.

Em Genebra, a Suíça dominou Israel e venceu com golos de Ruben Vargas (39), Zeki Amdouni (48) e Silvan Widmer (52), enquanto a Roménia decidiu a receção à Bielorrússia nos primeiros minutos, por Nicolae Stanciu (17) e Andrei Burca (19), com Vladislav Morozov (86) a reduzir.

Kosovo e Andorra empataram a um golo no outro encontro do Grupo I, que é liderado por Suíça e Roménia, com seis pontos. Kosovo tem dois pontos, Andorra e Israel já somaram um e a Bielorrússia ainda não pontuou.

A Croácia, terceira classificada no Mundial'2022, somou o primeiro triunfo no Grupo D, ao vencer em casa da Turquia, por 2-0, com dois golos de Mateo Kovacic (20 e 45+2), ambos a passe de Mario Pasalic.

Os croatas lideram agora a poule, com quatro pontos, os mesmos do País de Gales, que venceu em casa a Letónia, por 1-0, graças a um cabeceamento certeiro de Kiefer Moore (41).

Na terceira posição do Grupo D está a Turquia, com três pontos, com Arménia e Letónia, ambos com menos um jogo, ainda sem pontos.