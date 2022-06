"Suíça é como um alpinista que está numa posição muito alta e depois cai"

Helvéticos treinaram ontem no Estádio do Restelo e tentam reerguer-se após as derrotas frente a Chéquia e Portugal.

Goleada por Portugal e vítima da Chéquia na primeira jornada, a seleção suíça treinou-se ontem no estádio do Restelo e o diretor Pierluigi Tami assumiu o fracasso nos dois primeiros jogos da Liga das Nações.

"É como um alpinista que está numa posição muito alta e depois cai. Queríamos futebol total, mas pelos vistos não estávamos prontos. No entanto, o treinador e jogadores são os mesmos da campanha para o Mundial. A qualidade continua lá", disse Tami.

A Suíça regressa hoje a casa e tem vários indisponíveis para o embate com a Espanha, na quinta-feira. Elvedi, Akanji e Zuber, estão em dúvida por problemas físicos, enquanto Schar (castigo) e Vargas (sofreu uma lesão muscular em Lisboa) ficarão de fora. Os sub-21 Amdouni e Stergiou devem juntar-se à equipa na sexta-feira.