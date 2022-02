Sucessor de Neuer definido pelo Bayern, mas falam em "coexistência impossível"

"Problemas" para a sucessão de Manuel Neuer na baliza do Bayern.

Manuel Neuer é o dono da baliza do Bayern desde 20211/12. Com 35 anos e contrato até junho de 2023, o guarda-redes, pelo menos por enquanto, parece não pensar em arrumar as luvas. No entanto, em Munique não esquecem a idade do guardião.

O seu sucessor já está encontrado há algum tempo: chama-se Alexander Nubel e assinou pelo campeão alemão em 2020, proveniente do Schalke 04. O problema é que, segundo a revista "Kicker", o guarda-redes cedido ao Mónaco, não quererá "queimar" os seus melhores anos no banco do clube bávaro.

Com 25 anos e cedido ao clube francês precisamente até junho de 2023, quando termina o contrato de Neuer, o ideal para o emblema alemão seria que regressasse no final do empréstimo, mas Nubel só o deverá fazer se lhe prometerem que será o guarda-redes da Taça da Alemanha e da Liga dos Campeões, algo que Neuer não permitiria. A coexistência será, por isso, impossível, daí que os bávaros planeiem essa renovação, mas deixando o guardião cedido a uma equipa de Liga dos Campeões.

Ao Bayern, resta convencer Nubel, se não quiser ter de procurar um substituto para Neuer quando já encontrou um.