Sucessor de Lopetegui enfrenta contestação no Sevilha

De acordo com o jornal Marca, há "vozes importantes" do clube espanhol que sentem que Jorge Sampaoli não é o treinador certo para acabar com a crise da equipa. Os próximos dois jogos serão determinantes para a sua continuidade.

O jornal espanhol Marca avança esta quarta-feira que Jorge Sampaoli já está a enfrentar contestação no Sevilha, onde regressou em outubro do ano passado, sucedendo a Julen Lopetegui.

Apesar de ter assegurado na terça-feira a passagem aos oitavos de final da Taça do Rei, a situação delicada do Sevilha na LaLiga - ocupa o penúltimo lugar, com 15 pontos - estará a fazer com que algumas "vozes importantes" não sintam que Sampaoli seja a solução para a crise do clube.

Já o treinador argentino também não estará satisfeito com a falta de atividade do Sevilha no mercado de janeiro, uma vez que a única operação realizada envolveu o regresso antecipado de Lucas Ocampos, extremo que esteve emprestado ao Ajax na primeira metade da época.

A fonte vai mais longe e até aponta que os próximos dois jogos do Sevilha - diante do Cádiz e Elche - serão determinantes para a continuidade do técnico. Desde que regressou ao emblema andaluz, que já orientou na época 2016/17, Sampaoli realizou 16 partidas, vencendo apenas seis.