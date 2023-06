Sucesso do Manchester City não é só do dinheiro. Guardiola explica

Guardiola tem fama, e proveito, de gastador mas há quem invista mais e com muito piores resultados

No término da sétima temporada ao serviço do Manchester City, Pep Guardiola alcançou finalmente a glória mais desejada pelo clube - a coroa de campeão europeu - que chegou ao topo do futebol mundial graças aos fundos dos proprietários, com base em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A Champions foi até sábado passado a obsessão dos citizens, apesar do indiscutível sucesso desportivo refletido nos outros 13 troféus que conquistou, cinco ligas incluídas, nestes sete anos.

Acusado muitas vezes de concorrência desleal, por ser injetado por capitais do referido país árabe, o City investiu neste período referido um total de 1 196,96 em contratações. Uma enormidade, sem dúvida, mas que coloca os skyblues apenas no quarto lugar da tabela dos clubes mais gastadores atrás de Chelsea (1 623,79), Barcelona (1 278,95) e Juventus (1 270,89).