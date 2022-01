Sucesso da Itália no Euro'2020 "originou" a ida de Insigne para a MLS

Situação contratual do craque transalpino com o Nápoles, mas não só, pesaram na decisão do Toronto em oferecer-lhe uma proposta para prosseguir a carreira nos EUA

Rendido à qualidade e à façanha da Itália no Euro'2020, que levantou o troféu no estádio de Wembley, Bill Manning, presidente do Toronto, optou por detetar, na lista de Roberto Mancini, possíveis aquisições sem preço para fortalecer o plantel do clube da MLS. Ora, definidos alguns filtros, a opção principal recaiu sobre Lorenzo Insigne.

"Procurei jogadores que estavam em final de contrato na seleção italiana. E o Lorenzo era um dos poucos nessa situação. Depois disso, apontei nomes de jogadores de classe mundial, mas também pelo impacto que podiam ter comercialmente. Apresentei à administração um plano com a visão daquilo que achava que o clube precisava e o Insigne foi o primeiro da lista", disse Manning, ao "Toronto Sun".

O presidente do Toronto salientou, ao jornal canadiano, que três fatores foram também preponderantes para querer adquirir o craque do Nápoles, clube que irá deixar no final desta época - após bem mais de uma década -, altura em que finda o vínculo.

"Assistir ao Europeu [do ano passado], ver o Lorenzo [Insigne a] jogar [pela Itália] e ter tido sucesso com Sebastian Giovinco [antigo avançado italiano do Toronto, contratado à Juventus] no passado foi fundamental", notou Bill Manning.

O dirigente do emblema da MLS contextualizou esta surpreendente contratação com a vontade de atirar o clube para o topo do futebol dos EUA e assegurou que o craque italiano será ladeado por atletas com sede de triunfar em campo.

"A nossa ambição como clube norte-americano cativou-o. Somos um clube que ainda leva o futebol muito a sério e vamos rodeá-lo de jogadores que não apenas vão melhorar, mas também vão ajudar a formar um clube campeão", referiu Bill Manning.

Insgine, um dos capitães do Nápoles, de 30 anos, ​​​​​​​irá auferir um salário anual de 11 milhões de euros no Toronto, até 2026. Para trás, ficam 415 jogos, 114 golos e duas Taças de Itália conquistadas pelo emblema do sul de Itália, ao qual se passou a dedicar em 2006.