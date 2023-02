Sucessão de Tite: a aposta da CBF e uma reunião neste mês de fevereiro

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid

Ancelotti vê com bons olhos uma aventura na seleção canarinha, segundo escreve a imprensa brasileira.

Tite ainda não tem sucessor no comando técnico da seleção brasileira, mas as mais recentes informações apontam para uma aposta em Carlo Ancelotti. Segundo escreve o GloboEsporte, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem o italiano no topo das prioridades e está disposta a aguardar pelo final da temporada.

Mais: a publicação assegura que a CBF, "através de intermediários, soube que o italiano (...) vê com bons olhos a possibilidade de assumir a seleção brasileira após o término da temporada europeia, em junho."

É também referido que presidente Ednaldo Rodrigues tem prevista para este mês de fevereiro uma reunião com Florentino Pérez, líder do Real Madrid, no sentido de ser apresentada uma proposta.

Ancelotti, 63 anos, tem um longo percurso no futebol europeu, mas nunca orientou uma seleção. Juventus, Milan, Chelsea, PSG e Bayern de Munique, entre outros clubes, fazem parte de um currículo onde saltam à vista quatro Ligas dos Campeões.

Recorde-se que Jorge Jesus, atualmente no Fenerbahçe, é outro nome apontado ao cargo de selecionador brasileiro.