Sucessão de Rangnick preparada: mais dois nomes, para lá de Ten Hag e Pochettino

Julen Lopetegui e Luis Enrique são treinadores que interessam à direção do Manchester United. Opção pelo atual selecionador de Espanha é a mais complexa

O Manchester United continua a preparar o seu futuro. Ralf Rangnick, continuando ou não na estrutura, deixará de ser treinador no final da época e, nas últimas horas, surgiram mais dois nomes para o comando técnico dos red devils: Julen Lopetegui e Luis Enrique.

De acordo com a Sky Sports, a dupla de técnicos espanhóis junta-se aos já conhecidos Erik Ten Hag e Mauricio Pochettino.

O atual treinador do Sevilha é uma opção mais viável, apesar de ter contrato até 2024. Lopetegui tem lutado pelo título, ainda que a alguma distância do Real Madrid, continua com o objetivo do segundo lugar, mas já foi eliminado da Liga Europa, num ano em que a final da competição joga-se precisamente na cidade andaluz.

Quanto a Luis Enrique, é a opção mais complexa das quatro, uma vez que, depois da presença na final da Liga das Nações, o antigo técnico do Barcelona está concentrado em levar a Espanha a uma boa participação no Campeonato do Mundo do Catar, que ainda por cima se disputa no final do ano...civil.