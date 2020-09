Mónaco e Nice anunciaram casos positivos

Sucedem-se casos de covid-19 entre as equipas da Ligue 1. Ainda esta quinta-feira dois clubes anunciaram resultados positivos nos respetivos plantéis.

No Nice, o treinador Patrick Vieira não poderá contar com Kasper Dolberg, Alexis Claude-Maurice ou Stanley Nsoki contra o PSG - domingo, a partir das 13h00 -, enquanto no Mónaco foi reportado um teste positivo. O clube não divulgou a identidade do atleta.