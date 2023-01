Substituto de Depay pode chegar a Barcelona desde a Premier League

Wilfried Zaha termina contrato no verão e é uma solução barata para a equipa de Xavi. Jogador é muito pretendido no seu campeonato

Memphis Depay não deverá continuar no Barcelona e o clube catalão já procura uma solução, que poderá chegar desde a Premier League e do Crystal Palace. Wilfried Zaha termina contrato no próximo verão e interessa.

De acordo com o Daily Mail, o extremo do Palace, que leva 445 jogos e 89 golos pelo emblema londrino, interessa ao Barcelona, que teria, sem Memphis, de contratar alguém para o último terço.