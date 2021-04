Substituto de Darwin Núñez no Almería é alvo do interesse do Bayern

Umar Sadiq, avançado nigeriano do Almeria

Sadiq mudou-se para clube da segunda divisão espanhola nesta temporada e já marcou mais do que o uruguaio do Benfica. Cláusula de rescisão pode atingir 80 milhões de euros

Contratado em outubro para colmatar a saída de Darwin Núñez para o Benfica, que pagou uns recordistas 25 milhões de euros, Umar Sadiq, avançado do Almería, é um dos nomes que integram a lista de eventuais aquisições do Bayern Munique no verão.

O jornal desportivo espanhol AS refere, na edição online desta quarta-feira, que o atual campeão alemão e europeu em título sinalizou o interesse na compra do dianteiro nigeriano, mas ainda não enviou uma proposta formal ao clube da Andaluzia.

Oriundo do Partizan Belgrado (Sérvia), a troco de cinco milhões de euros, Sadiq rubricou um contrato com o Almería extensível até 2025 e cuja rescisão só poderá ser aceite a troco de 60 milhões de euros. Este valor, porém, pode subir para 80 caso a equipa espanhola ascenda à La Liga.

O jornal AS noticia também que os responsáveis do Almería não ponderam ouvir, para já, propostas para a transferência de Sadiq, mas uma quantia cifrada em 30 milhões de euros chegará para desencadear a mudança do avançado para Munique.

Caso isso venha realmente a acontecer, a venda do goleador africano, 24 anos, que está igualmente referenciado pelo Sevilha, equipa da La Liga orientada por Lopetegui, suplantará a de Darwin Núñez ao emblema da Luz

Nesta época, o dianteiro conta 17 golos em 32 jogos disputados em Espanha, além de seis apontados ainda na Sérvia, pelo que ultrapassou o anterior recorde de 16 tentos ao serviço do Partizan Belgrado, em 2019/20.

Aliás, Umar Sadiq já bateu os próprios registos ofensivos de Darwin Núñez com a camisola do Almería na temporada anterior da segunda divisão espanhola: 16 golos em 32 partidas realizadas.