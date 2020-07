Substituição de Jesus no Flamengo parece bem encaminhada

Domènec Torrent, ex-adjunto de Pep Guardiola no Manchester City e Bayern de Munique, está reunido com representantes do campeão brasileiro, revela o jornal "Marca"

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo e Bruno Spindel, diretor executivo, estão em Madrid deverão reunir ainda hoje, em Madrid, com o espanhol Domènec Torrent, que foi adjunto de Pep Guardiola no Manchester City, nome que ganha força no que diz respeito à rendição de Jorge Jesus no emblema do Rio de Janeiro.

Segundo o jornal "Marca", o técnico, que esteve um ano ao serviço dos norte-americanos New York City FC, poderá suplantar nomes como os dos portugueses Leonardo Jardim, Carlos Carvalhal e Marco Silva, ou de Fernando Hierro (ex-Real Madrid).

O periódico continua a afirmar que o espanhol Miguel Ángel Ramírez, vencedor de a Copa da América do Sul com o Independiente del Valle, continua a ser "o melhor colocado" no rol de opções.

No entanto, a opção por Torrent ganhou força desde as declarações de Guardiola à imprensa brasileira: "Está absolutamente preparado para dirigir em qualquer país. Ele realizou a melhor temporada da história do clube de Nova Iorque. Não duvido da sua capacidade. Aprendi muito com ele, aprendemos muito juntos. Parte do sucesso que tivemos em Munique e Manchester foi teve responsabilidade sua".

Rafinha, jogador do Flamendgo, que trabalhou três anos com Torrent no Bayern de Munique, referiu à ESPN Brasil: "É da escola de Cruyff. Sabe tudo e mais alguma coisa sobre bola. Era ele quem dirigia os treinos do Bayern e Guardiola foi fazias as correções. A sua prioridade é treinar um grande clube e o Flamengo é um dos maiores do mundo".