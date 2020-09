Suárez terá conseguido cidadania italiana através de esquema ilegal

Imprensa italiana noticia esta terça-feira que Luis Suárez já conhecia as perguntas do teste e que a pontuação foi atribuída ainda antes da realização do exame. Recorde-se que o avançado pediu passaporte italiano, numa altura em que se especulava sobre a ida do uruguaio para a Juventus.

Nas últimas semanas, Luis Súarez foi apontado à Juventus e terá mesmo estado perto de ingressar nos bianconeri. Para isso, teve de pedir cidadania italiana para não ser um jogador extracomunitário e nesta terça-feira a imprensa italiana avança que o processo não foi feito de forma legal.

O jornal La Reppublica informa que a Guardia di Finanza encontrou irregularidades no teste de certificação de língua italiana do avançado e adianta que o jogador do Barcelona já conhecia as perguntas do exame antes de o realizar. A própria pontuação do exame terá sido atribuída ainda antes de o teste ser feito.

"Das atividades investigadas depreende-se que os temas abordados no exame já eram do conhecimento do candidato e que a pontuação foi-lhe inclusivamente atribuída ainda antes da realização do teste", lê-se no documento oficial da polícia, a que a Marca teve acesso.

De acordo com o diário espanhol, foi aberta uma investigação por irregularidades na prova de Suárez.

Apesar da especulação recente, parece cada vez mais certo que os caminhos de Luis Suárez e da Juventus não se vão cruzar. Em sentido oposto, o Atlético de Madrid tem sido apontado como um dos interessados no jogador.