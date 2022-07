Avançado uruguaio estará a caminho do Aston Villa.

Consumado o fim de ciclo no Atlético de Madrid, Luis Suárez fechou portas à possibilidade de assinar pelo River Plate para prosseguir carreira na Europa.

De acordo com a "Marca", o avançado uruguaio voltará a Inglaterra e será reforço do Aston Villa, onde reeditará parceria com Coutinho pela terceira vez, após Liverpool e Barcelona. Reencontrará ainda Steven Gerrard, agora como técnico.