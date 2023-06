Suárez pode precisar de prótese: "Assunto é sério, ele está a chegar ao limite"

Presidente do Grémio, clube que Suárez representa, confirma que os problemas físicos do jogador estão a piorar.

Luis Suárez poderá pendurar as chuteiras em breve devido a problemas físicos. O antigo avançado de Ajax, Liverpool e Barcelona, entre outros, assinou em janeiro pelo Grémio e terá informado o clube dessa possibilidade, para surpresa dos dirigentes, que propõem ao jogador que fique no ativo até final do ano, ainda que de forma condicionada para preservar a sua saúde.

Suárez terá informado que as dores que sente no joelho direito são o motivo para equacionar o adeus. Até que haja uma decisão final, o uruguaio continua a trabalhar com o plantel e disponível.

Entretanto, o presidente do clube de Porto Alegre, Alberto Guerra, referiu que há a possibilidade de o uruguaio ter de utilizar uma prótese: "Ele tem a possibilidade de colocar uma prótese, o assunto é sério. Muitas injeções, muitos medicamentos. Ele está a chegar ao limite, mas quando é o limite não sabemos", atirou.