"Suárez? Não foi só decisão minha. Fiquei como o mau da fita nesse tema"

Koeman diz que saída de Suárez foi decisão dele e do Barcelona.

O treinador holandês do Barcelona, Ronald Koeman, disse este sábado à imprensa, na antevisão da estreia na Liga espanhola de futebol, que a saída do uruguaio Luis Suárez foi uma decisão do próprio em conjunto com o clube.

"Não foi só decisão minha, mas também do clube. Parece que eu fiquei como o mau da fita nesse tema. Depois de lhe ligar para lhe anunciar a decisão, demonstrei respeito pelo jogador e a pessoa que é, e sempre treinou ao máximo", referiu o antigo técnico do Benfica.

Segundo Koeman, se o avançado continuasse "seria mais um do plantel".

A saída de Suárez foi muito criticada pelo capitão da equipa catalã, o argentino Lionel Messi, em "rota de colisão' com a direção do clube após ter tentado sair do clube, sem sucesso.

"É normal que um jogador esteja triste quando um dos seus amigos sai do clube após terem jogado vários anos juntos. Faz parte", desvalorizou o treinador, na antevisão à partida com o Villarreal, no domingo, que marca a estreia do Barça na Liga espanhola 2020/21.

Suárez, de 33 anos, apontou 198 tentos em 283 partidas pelos culés, sendo o terceiro melhor marcador da história do clube, apenas atrás de César e de Lionel Messi.