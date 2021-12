Avançado do Atlético de Madrid não ficou agradado por ter saído de campo aos 57 minutos do encontro com o Sevilha, que os "colchoneros" acabaram por perder, 2-1.

Luis Suárez, avançado do Atlético de Madrid, foi no sábado substituído aos 57 minutos do encontro no terreno do Sevilha, que a equipa da casa acabou por vencer por 2-1, com um golo aos 88 minutos. No momento da alteração, portanto, o marcador ainda se fixava em 1-1.

O internacional uruguaio saiu das quatro linhas visivelmente chateado com a decisão e, em Espanha, revelam que explodiu com o treinador, Diego Simeone.

"Idiota de merda, é sempre a mesma coisa", terá então dito Suárez, de acordo com a GOL TV, que captou as imagens.