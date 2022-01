Suárez e Ronaldinho entre algumas das mais bizarras cláusulas em contratos de jogadores

"Mirror" compilou algumas das mais estranhas e surpreendentes cláusulas presentes em contratos de jogadores.

1 - Luís Suárez estava impedido assinar por quatro clubes depois de sair do Barcelona: Manchester United, Manchester City, PSG e Real Madrid.

2 - Liverpool "vingou-se" do Arsenal, ao incluir uma cláusula que permitia a qualquer clube no mundo acionar a cláusula de rescisão de 89 milhões de libras [aproximadamente 106 milhões de euros] de Roberto Firmino... exceto os "gunners". Na base da decisão esteve a interferência do clube na tentativa de contratação de Luis Suárez pelos "reds", em 2013. O avançado acabou por rumar a Barcelona e, a Anfield Road, chegou Firmino.

3 - Para jogar no Flamengo, clube onde chegou em 2011, proveniente do Milan, Ronaldinho Gaúcho assinou uma cláusula que lhe permitia sair duas vezes por semana.

4 - Oxlade-Chamberlain foi maioritariamente utilizado como suplente quando chegou ao Arsenal, em 2011. O motivo? Pois bem, os "gunners" teriam de pagar algo como 12 mil euros ao Southampton por cada vez em que o agora jogador do Liverpool atuava 20 minutos ou mais.

5 - Neil Ruddock, quando assinou pelo Crystal Palace em 2000, assinou uma cláusula que estipulava que teria de permanecer com um "peso recomendado" de 99,8kg, sendo que seria multado caso ultrapassasse esse número. De acordo com as informações, terá sido multado em oito ocasiões.

6 - Viagens ao espaço colocariam um ponto final no contrato de Stefan Schwarz, que assinou em 1999 com o Sunderland. Um dos assessores terá conseguido um dos lugares nos voos comerciais e o chefe executivo do clube na altura, John Flicking, pensou que pudesse querer levar o jogador com ele, prevenindo assim a situação.

7 - Rolf-Christel Guié-Mien, em 1999, exigiu que o Eintracht Franckfurt incluísse uma cláusula no seu contrato que obrigasse o clube a pagar aulas de culinária para a sua esposa.

8 - O Liverpool impediu Stig Inge Bjornebye de esquiar - uma das grandes paixões do jogador -, em 1992.