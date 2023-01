Avançado uruguaio é titular na discussão da Recopa Gaúcha, diante do São Luiz. Aos cinco minutos, picou a bola por cima do guarda-redes adversário e inaugurou o marcador. Isolado, à meia hora, fez o terceiro da nova equipa. A cinco minutos do intervalo, num remate forte, fez o quarto de um Grémio que vence por 4-1 no descanso

Leia também FC Porto Youtuber Felipe Neto pede ajuda ao FC Porto Felipe Neto, fenómeno da internet, afirma que a StarPlusBR, que possuiu os direitos dos jogos da Liga portuguesa, deixou de transmitir no Brasil

Leia também José Mourinho A opinião de José Mourinho sobre Mikel Arteta: voltou e viralizou Após ter vencido o Arsenal em dezembro de 2020, quando orientava o Tottenham, Mourinho deixou largos elogios na direção de Mikel Arteta, que levou o Arsenal à liderança isolada da Premier League nesta temporada.

A calma do Suárez para marcar seu primeiro gol pelo Grêmio. El Pistolero. pic.twitter.com/O9kY1OctDM - Footure (@FootureFC) January 17, 2023

Suárez marca o seu segundo gol na estreia pelo Grêmio.



pic.twitter.com/zBiAvnBrJh - Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) January 17, 2023