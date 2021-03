Suárez abre, Benzema fecha. Atlético e Real Madrid igualam-se no dérbi

Colchoneros mantêm cinco pontos (e menos um jogo) de distância para os merengues, mas avistam o vice-líder Barcelona ainda mais perto. Félix foi lançado por Simeone na segunda parte

O Atlético de Madrid empatou, neste domingo, com o arquirrival Real Madrid a um golo (1-1), em dérbi relativo à 26.ª jornada da La Liga, realizado no Wanda Metropolitano, e desperdiçou a hipótese de manter as distâncias na liderança da La Liga.

Com o brasileiro Felipe (ex-FC Porto) a titular no eixo defensivo e o internacional português João Félix (ex-Benfica) no banco de suplentes, os colchoneros adiantaram-se no marcador por Luis Suarez, aos 15', quando executou um belo gesto técnico no momento do remate, após assistência de Llorente.

O experiente avançado uruguaio apontou o 17. golo na atual edição da La Liga e mantém-se como o segundo melhor na lista de goleadores do campeonato espanhol, liderada por Lionel Messi.

O Real Madrid conseguiu igualar na segunda parte, fase em que Félix foi lançado (64') por Diego Simeone, graças à pontaria de Benzema, ao ser servido por Casemiro na área, evitando a quebra do jejum de vitórias, desde 2016, do 'Atleti' sobre o Real, em jogos da La Liga.

O goleador e capitão merengue marcou o 13.º golo da conta pessoal no campeonato, num dia em que igualou o antigo médio espanhol Guti, lenda do clube merengue, como um dos jogadores (11.º) com mais jogos pelo Real Madrid (542).

Com este empate, Atlético e Real Madrid registaram a segunda jornada seguida da La Liga sem triunfar. A equipa de Simeone continua em primeiro lugar, com 59 pontos, mas só com mais três do que o vice-líder Barcelona, que derrotou o Osasuna (0-2).

Por sua vez, a equipa de Zinedine Zidane falhou a possibilidade de ascender ao segundo lugar da La Liga, mantendo-se agora no terceiro lugar, com 54 pontos e mais um jogo disputado do que o líder e arquirrival da cidade de Madrid.

O dérbi de Madrid ficou ainda marcado pelo regresso de Trippier à equipa do Atlético de Madrid, pela qual não jogava desde 11 de janeiro, devido a um castigo aplicado pela FIFA por envolvimento em apostas desportivas relacionados com a sua transferência para Espanha, oriundo do Tottenham.