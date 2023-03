"Streams" de Luis Enrique no Mundial geram 30 mil euros para fundação solidária

Como havia prometido, o antigo selecionador espanhol doou a receita proveniente das sessões de streaming que conduziu durante o Mundial do Catar a uma fundação solidária para crianças.

Luis Enrique, antigo selecionador espanhol, revelou esta sexta-feira que as sessões de streaming que conduziu na plataforma Twitch durante a realização do Mundial'2022, no Catar, geraram um rendimento de 30 mil euros, que foi doado, tal como prometido inicialmente, a uma fundação solidária.

O treinador recorreu às redes sociais para divulgar o cheque enviado à Fundação Enriqueta Villavecchia, em Barcelona, que se dedica a melhorar a qualidade de vida de crianças que sofrem de doenças oncológicas.

"Como vos disse no passado, todas as receitas das sessões de streaming que organizámos durante o Mundial de 2022 no Catar serão doadas à Fundação Enriqueta Villavecchia. Quando lanças o teu canal de streaming na Twitch, assinas um contrato padrão com a plataforma, no nosso caso 50% para eles e 50% para mim. Vou deixar-vos o certificado da doação, que corresponde a estes 50%. Muito obrigado pela vossa generosidade e apoio", escreveu Luis Enrique.

Recorde-se que o treinador espanhol perdeu a filha, de apenas nove anos, em 2019, vítima de osteossarcoma, um tipo de cancro que ataca os ossos.