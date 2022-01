Steven Gerrard quer Coutinho no Aston Villa

O brasileiro do Barcelona foi companheiro de equipa de Gerrard, durante três temporadas, no Liverpool.

A rádio espanhola Cope notícia esta quarta-feira que o Aston Villa, treinado por Steven Gerrard, está a tentar concretizar o reforço da equipa da Premier Leage com o empréstimo, até junho de 2022, de Coutinho.

