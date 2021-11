Steven Gerrard apontado ao Aston Villa

O Aston Villa está atualmente em 16º na classificação Premier, próximo da zona de despromoção.

Steven Gerrard, antigo ídolo do Liverpool, pode regressar à Premier League como treinador. Atual comandante do Rangers, da Escócia, o técnico é o apontado pela imprensa inglesa como o principal nome para assumir o posto deixado por Dean Smith, no Aston Villa.

Os dirigentes do clube de Birmingham estariam impressionados com o trabalho de Gerrard para revitalizar o Rangers. Trata-se do primeiro trabalho do lendário ex-capitão do Liverpool como treinador principal.

O Aston Villa quer fechar a contratação do novo técnico a tempo de ele estrear com o Brighton no dia 20 de novembro. Dois selecionadores também estariam na lista: Roberto Martínez (Bélgica) e Kasper Hjulmand (Dinamarca), além de Ralph Hasenhuttl (Southampton) e Graham Potter (Brighton).

O Aston Villa está atualmente em 16º na tabela Premier, a apenas dois pontos da zona de despromoção.