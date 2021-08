Steve Clarke vai comandar seleção da Escócia até 2024

Redação com Lusa

Clarke, de 57 anos, acordou prolongar a sua permanência como selecionador.

O treinador Steve Clarke vai permanecer no comando da seleção escocesa de futebol até ao campeonato da Europa de 2024, anunciou esta terça-feira a federação escocesa.

Clarke, de 57 anos, acordou prolongar a sua permanência como selecionador, que estava prevista até 2022, apesar de não ter passado a fase de grupos do Euro'2020, naquela que foi a sua primeira grande competição depois do Mundial'1998.

"Estou orgulhoso por prolongar a minha experiência como selecionador da Escócia e estou ansioso por continuar a trabalhar com a minha equipa para melhorar a equipa", afirmou o técnico, em declarações ao organismo que rege o futebol escocês.

Antigo treinador de West Bromwich, Reading e Kilmarnock, Clarke tem como próximos desafios os encontros com Dinamarca, Moldávia e Áustria, de qualificação para o Mundial'2022, em 01, 04 e 07 de setembro, respetivamente.

Atualmente, a Escócia ocupa o segundo lugar do Grupo F, com cinco pontos em três jogos, a quatro da Dinamarca, semifinalista do último Euro'2020.