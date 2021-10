Sterling, Rice e Lingard para o Newcastle: eis o pedido de um antigo internacional inglês

Adeptos do Newcastle sonham com altos voos

Rio Ferdinand quer o clube de St James Park a apostar no talento britânico

Com a venda do clube a um fundo saudita consumada, muitos esperam que o Newcastle possa marcar os próximos anos quanto a transferência e plantéis milionários. Ferdinand, antigo internacional inglês, já pediu ao clube que use o dinheiro para apostar no talento britânico.

Para o antigo defesa do Leeds e do Manchester United, a intenção do Newcastle deveria passar pela construção de um núcleo de jogadores ingleses, como Raheem Sterling, Declan Rice e Jesse Lingard.

O Newcastle tem sido associado aos melhores do mundo, como Kylian Mbappé, mas Ferdinand considera que é mais inteligente procurar o talento nas grandes equipas ingleses e misturar com outros jovens que estejam a aparecer no futebol britânico, como Max Aarons, do Norwich, ou Conor Gallagher, do Crystal Palace.