Sterling já virou uma novela: agora uma impressionante lista de interessados

Avançado do Manchester City levantou a hipótese de deixar o clube, Guardiola comentou e agora surge um lista de potenciais interessados.

Raheem Sterling deixou no ar a possibilidade de deixar o Manchester City, numa intervenção que mereceu um comentário de Pep Guardiola na antevisão ao jogo com o Burnley.

O futuro do internacional inglês, que esteve em destaque no recente europeu, virou já uma espécie de novela, com a imprensa inglesa a enumerar as várias possibilidades que estão em cima da mesa.

O jornal "Daily Mail" adianta que um eventual regresso ao Liverpool não está posto de parte, mas também Manchester United e Chelsea estarão atentos à situação. Isto sem esquecer o Newcastle, com novos proprietários prontos a investir. O Barcelona também surge na lista de potenciais interessados, embora a débil condição financeira não permita grandes loucuras.

Sterling, 26 anos, está no City desde 2015/16, depois de deixar o Liverpool, onde começou a dar nas vistas como profissional. Esta época leva um golo em dez jogos.