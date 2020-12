Sterling dá a vitória e aproxima Manchester City dos lugares de Champions

Sterling assegurou a vitória do Manchester City na visita ao surpreendente Southampton.

Um golo de Raheem Sterling assegurou este sábado a vitória do Manchester City na visita ao surpreendente Southampton, por 1-0, permitindo que os citizens subissem, provisoriamente, ao quinto lugar da Liga inglesa de futebol.

Depois de dois empates na prova, com Manchester United e West Bromwich, a formação comandada por Pep Guardiola retomou o caminho dos triunfos, graças ao tento solitário do avançado, aos 16 minutos, na sequência de um cruzamento de Kevin de Bruyne, que tinha combinado com Bernardo Silva.

O internacional luso foi aposta inicial do técnico, tal como os compatriotas Rúben Dias e João Cancelo.

O City subiu ao quinto lugar da "Premier League", com 23 pontos, menos um do que o Leicester e o Southampton, terceiro e quarto colocados, respetivamente.

A "Premier League" continua a ser liderada pelo campeão em título Liverpool, que hoje goleou por 7-0 na visita ao Crystal Palace, alcançando a maior vitória fora de casa de sempre na competição.

Poucos dias depois de se terem isolado na liderança, com o triunfo sobre o Tottenham, os "reds" abriram a ronda de forma incisiva, tendo chegado ao intervalo a vencer por 3-0, com golos de Takumi Minamino, aos três minutos, Sadio Mané, aos 35, e Roberto Firmino, aos 44.

O "capitão" Jordan Henderson ampliou a vantagem, aos 52 minutos, e Firmino "bisou", aos 68, antes de o suplente Mohamed Salah também anotar dois tentos, aos 81 e 84, o segundo de forma "brilhante", num remate em arco, de fora da área.

O avançado egípcio isolou-se no topo da lista dos melhores marcadores, com 13 golos, mais dois do que Son Heung-Min (Tottenham) e Dominic Calvert-Lewin (Everton), ambos com 11.

Na visita a Selhurst Park, o Liverpool alcançou a maior vitória fora de casa de sempre no primeiro escalão, superando o triunfo por 7-1 sobre o Derby County, em 1990/91, na então Primeira Divisão inglesa, que antecedeu a "Premier League" até 1992.

O Liverpool mantém-se na liderança isolada da competição, com 31 pontos, mais seis do que o Tottenham, de José Mourinho, que no domingo recebe o Leicester.