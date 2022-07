Sterling confirma despedida do Etihad: "Saio como homem"

Sterling está de saída do Manchester City

Extremo despediu-se nas redes sociais, depois de sete temporadas como jogador do Manchester City. Segue-se o Chelsea, na terceira experiência entre os grandes de Inglaterra, após os citizens e o Liverpool

Já era, praticamente, uma certeza e Raheem Sterling tratou de a oficializar. O extremo inglês está de saída do Manchester City, confirmou o próprio futebolista nas redes sociais.

"Cheguei como miúdo de 20 anos, saio como homem", escreveu o dianteiro, nas suas redes sociais, numa longa mensagem e vídeos publicados na sua conta de twitter.

Quatro vezes campeão inglês, Sterling tornou-se no quinto melhor marcador da história do clube, com 131 golos golos em sete temporadas.

Ainda que não haja qualquer tipo de oficialização, Sterling deve rumar de seguida ao Chelsea, na terceira experiência do jogador entre os grandes de Inglaterra, depois de Manchester City e Liverpool.

