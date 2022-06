Stefan Ortega eleito para ser o número dois de Ederson no Manchester City

Guarda-redes alemão chega aos citizens a custo zero.

Guarda-redes com mais defesas na última edição da Bundesliga, Stefan Ortega (Arminia Bielefeld) tem um acordo verbal com o Manchester City, clube com o qual deve assinar em breve.

Tendo em conta a provável saída de Steffen, o guarda-redes alemão, de 29 anos, foi escolhido por Pep Guardiola para ser o número dois de Ederson.

Em fimde contrato, Ortega chegará a custo zero.