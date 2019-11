Standard Liege vence antes do encontro com o Vitória de Guimarães

Com este triunfo, o Standard Liege assumiu, provisoriamente, a segunda posição da tabela classificativa.

O Standard Liege, adversário do Vitória de Guimarães no grupo F da Liga Europa, venceu este sábado por 2-1 em casa do AS Eupen, para a 16.ª jornada do campeonato belga, liderado pelo Club Brugge.

A equipa orientada pelo antigo guarda-redes do Benfica Michel Preud'Homme só carimbou a conquista dos três pontos, que lhe permite ascender provisoriamente à segunda posição, com um golo de Samuel Bastien, alcançado no terceiro minuto dos descontos.

O Standard Liege chegou à vantagem com um golo do congolês Paul-José M'Poku, aos 14 minutos, mas o AS Eupen empatou por Nils Schouterden, aos 57. O empate só seria desfeito por Samuel Bastien.

Com este triunfo, o Standard Liege assumiu, provisoriamente, a segunda posição da tabela classificativa, com 30 pontos, a seis do líder destacado Club Brugge e com dois de vantagem sobre o Gent, embora também com mais um jogo.

O Vitória de Guimarães, último posicionado à entrada para a quinta jornada do grupo F da Liga Europa, recebe na quinta-feira o Standard Liège, segundo classificado, a quatro pontos do líder Arsenal, mas com os mesmos seis pontos do Eintracht Frankfurt (3.º).