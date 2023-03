St. Juste acenou à seleção neerlandesa, mas ficou fora da lista de Koeman

Ronald Koeman divulgou a lista de 26 convocados dos Países Baixos, sem o jogador do Sporting

Há dias o central sportinguista St. Juste acenou à seleção dos Países Baixos, publicando uma fotografia sua com a camisola do seu país, mas acabou por ficar de fora da lista de 26 jogadores de Ronald Koeman, que pegou na Laranja Mecânica após a saída de Louis van Gaal.

A exibição do defesa leonino em Londres contra o Arsenal foi muito destacada em Inglaterra, mas não chegou para convencer Koeman, que chamou como opções para a posição Nathan Ake, Blind, Van Dijk, Botman, De Ligt e Timber.

Os Países Baixos defrontam França e Gibraltar (24 e 27 de março) na qualificação para o Europeu de 2024. Curiosamente, na lista não está nenhum dos três guarda-redes presentes no Mundial do Catar e voltam dois nomes com histórico, Wijnaldum e Cillessen.

Verbruggen, Geertruida e Wieffer estreiam-se numa convocatória; Sven Botman e Brian Brobbey já tinham sido convocados, mas não chegaram a jogar pela laranja mecânica.

Lista completa:

Guarda-redes: Jasper Cillessen (NEC Nijmegen), Mark Flekken (Freiburgo), Bart Verbruggen (Anderlecht).

Defesas: Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind (Bayern Munich), Sven Botman (Newcastle), Matthijs de Ligt (Bayern Munich), Denzel Dumfries (Inter), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Tyrell Malacia (Manchester United), Jurrien Timber (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool).

Médios: Steven Berghuis (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Davy Klaassen (Ajax), Kenneth Taylor (Ajax), Mats Wieffer (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Roma).

Avançados: Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Atlético Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Xavi Simons (PSV Eindhoven) e Wout Weghorst (Manchester United).