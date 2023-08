St James Park vai receber a seleção da Arábia Saudita

Estádio do Newcastle vai acolher os particulares da seleção contra a Costa Rica e a Coreia do Sul

O St James Park, estádio do Newcastle, vai receber em duas ocasiões, na próxima janela internacional, a seleção da Arábia Saudita.

O palco da equipa da Premier League receberá os encontros contra as seleções da Costa Rica, a oito de setembro, e da Coreia do Sul, no dia 12 do mesmo mês.

Recorde-se que o Newcastle, em 2021, foi vendido a um fundo de investimento da Arábia Saudita.

