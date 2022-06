Sporting e Fenerbahçe querem Samuel Lino por empréstimo, dizem em Espanha

Vários clubes estarão atentos à situação do avançado brasileiro que representou o Gil Vicente durante as últimas três temporadas.

Apesar de ainda não ser oficial, Samuel Lino será reforço do Atlético de Madrid, que pagará 6,5 milhões de euros ao Gil Vicente pelo avançado. No entanto, já terão sido vários os clubes a tentarem o empréstimo do jogador.

De acordo com o "Mundo Deportivo", tanto o Sporting como o Fenerbahçe estarão atentos à situação do jogador brasileiro de 22 anos, estando a tentar a cedência do avançado que representou o clube de Barcelos durante três temporadas, tendo apontado dois golos na primeira época, 11 na segunda e 14 em 2021/22.

De recordar que, de acordo com informações recolhidas por O JOGO, também o Braga - que tem o reforço do ataque como prioridade para esta janela do mercado de transferências - está interessado em receber o avançado por empréstimo.

Segundo o diário desportivo espanhol, a ideia do Atlético de Madrid é que Samuel Lino faça a pré-temporada às ordens de Diego Simeone e que seja o treinador a decidir se o jogador brasileiro fica no plantel ou se será cedido para continuar a sua progressão.