Sporting atento: Tottenham vence e reforça terceiro lugar da Premier League

Tottenham bateu o Everton por 2-0. No dia 26 deste mês há duelo com o Sporting.

Com golos de Harry Kane, aos 59' (grande penalidade), e de Hojbjerg, aos 86', o Tottenham bateu o Everton em casa, este sábado. Os spurs somam 23 pontos e estão no terceiro lugar da Premier League, com mais dois jogos que o Chelsea, que é quarto com 16 pontos.

O Manchester City é segundo com 23 pontos também, mas com menos um jogo que os londrinos.

Quanto ao Everton, é 14.º classificado do campeonato inglês, com dez pontos.

No dia 26 deste mês, o Tottenham recebe o Sporting na quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Antes disso, no entanto, ainda vai medir forças com o Manchester United e com o Newcastle para a Premier League.

Classificação da Premier League:

1.º Arsenal, 24 pontos (9 jogos)

2.º Manchester City, 23 pontos (9 jogos)

3.º Tottenham, 23 pontos (10 jogos)

4.º Chelsea, 16 pontos (8 jogos)

5.º Manchester United, 15 pontos (8 jogos)