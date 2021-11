Sporting (a dobrar) e Benfica representados nos convocados do Uruguai

Darwin, Coates e Ugarte chamados por Tabárez

Manuel Ugarte, Sebastián Coates e Darwin Nuñez foram convocados para a dupla jornada de qualificação para o próximo Mundial que o Uruguai tem pela frente, diante de Argentina e Bolívia.

O Uruguai encontra-se, neste momento, quando faltam seis jogos para o fim da qualificação, em quinto lugar, com mais três pontos do que o Chile e menos um do que Colômbia. O atual posto obriga o antigo campeão do Mundo a jogar um playoff.

Sebastián Cáceres, Matías Viña, Federico Valverde, Nicolás De La Cruz, Giorgian De Arrascaeta, Maximiliano Gómez e Edinson Cavani falham o jogo devido a lesão, anunciou a federação uruguaia.