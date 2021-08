Sporar e as expectativas no Middlesbrough: "Ele pode resolver nossos problemas rapidamente"

Sporar é esperado para o ataque no Middlesbrough.

O avançado Sporar, ex-Braga e Sporting, é aguardado com ansiedade em Inglaterra. Neil Warnock, treinador Middlesbrough, emblema do Championship, comentou esta sexta-feira as expectativas sobre a chegada do avançado esloveno e teceu-lhe muitos elogios.

"Gosto de pensar que ele pode resolver os nossos problemas rapidamente", disse Warnock sobre o avançado de 27 anos. "Falei com ele. É um tipo animado e fala um inglês muito bom, o que ajudará", acrescentou o treinador inglês de 72 anos, em entrevista ao "Gazette Live".

O Middlesbrough terminou o último Championship no 10.º lugar da classificação e tenta este ano reentrar na luta pela subida à Premier League. Os ingleses tem em Sporar esperança de golos. O esloveno na época de estreia pelo leão fez sete golos em 18 jogos.

"Acho que ele poderia jogar com outro jogador de referência. Ele pode fazer esse papel, mas não vai ganhar cabeceamentos que Uche provavelmente ganharia. Ele jogou nas três posições e jogou como um-dois, então ele é bastante versátil e tem um boa mudança de ritmo", avaliou o treinador

Sporar deverá realizar exames médicos nos próximos dias e Warnock afirmou que espera que ele possa ser anunciado na próxima semana.