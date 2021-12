Spezia surpreende ao vencer em Nápoles, Milan isola-se no segundo lugar

O golo do Spezia que ditou a derrota da formação napolitana, um dos principais candidatos ao título, foi marcado aos 37 minutos.

O Spezia protagonizou esta quarta-feira a surpresa da 19ª jornada da Liga italiana ao vencer em Nápoles, por 1-0, enquanto o Milan foi a Empoli ganhar categoricamente por 4-2, isolando-se no segundo lugar.

O golo do Spezia que ditou a derrota da formação napolitana, um dos principais candidatos ao título, foi marcado aos 37 minutos, na sequência da execução de um livre no qual o central brasileiro do Nápoles Juan Jesus teve uma intervenção infeliz e fez um autogolo de cabeça.

A equipa napolitana acusou muito a falta da sua dupla atacante constituída pelo internacional italiano Lorenzo Insigne, que está infetado com o coronavírus, e pelo internacional Victor Osimhen, lesionado.

No outro jogo que fechou a 19ª jornada, o Milan, outro candidato ao título, não deu hipóteses ao Empoli de discutir o resultado, com destaque para o médio costa-marfinense Franck Kessie, que inaugurou o marcador aos 12 minutos e consumou o "bis" aos 42, já depois do Empoli ter feito o 1-1, aos 18, pelo médio albanês Nedim-Bajrami.

Na segunda parte, a equipa de Milão arrumou a questão em definitivo com mais dois golos, de Alessandro Florenzi, aos 63 minutos, e de Théo Hernández, aos 69, apesar do Empoli ter ainda reduzido aos 84, pelo avançado Andrea Pinamonti.

Em face dos resultados de hoje, o Inter segue na liderança com 46 pontos, seguido do AC Milan, com 42, do Nápoles, com 39, da Atalanta, com 38, da Juventus, com 34, e da Roma, com 32.

Horas antes, a Roma, treinada pelo português José Mourinho, tinha voltado a marcar passo, ao empatar em casa a um golo com a Sampdoria, enquanto o líder Inter Milão venceu na receção ao Torino, por 1-0, graças a um golo do internacional dos Países Baixos Denzel Dumfries, após uma assistência do ponta de lança bósnio Edin Dzeko.

De destacar, ainda, a vitória robusta do Bolonha em Sassuolo, por 3-0, o triunfo da Lazio, adversária do FC Porto na Liga Europa, em Veneza, perante a equipa local, por 3-1, mesmo sem poder contar com o seu goleador Ciro Immobile, e o empate a um golo no Verona-Fiorentina, com o internacional português Miguel Veloso a ser substituído na equipa da casa pelo médio brasileiro Daniel Bessa, a seguir ao intervalo.