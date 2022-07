Spezia já tem sucessor para Thiago Mota no comando técnico

Luca Gotti oficializado esta sexta-feira.

O italiano Luca Gotti, que na última época foi despedido em dezembro da Udinese, é o novo treinador de futebol do Spezia, informou esta sexta-feira o clube, três dias depois de anunciar a saída de Thiago Mota.

"Luca Gotti será o novo treinador das "águias", por duas épocas", refere o clube, que na última temporada terminou a Série A italiana em 16.º lugar, dois lugares acima da zona de descida de divisão.

Gotti, de 54 anos, estava livre desde que saiu em dezembro da Udinese.

Na carreira, o técnico desempenhou funções como selecionador dos sub-17 de Itália e, ao nível de clubes, esteve à frente do Treviso e da Udinese, sendo ainda adjunto no Cagliari, no Parma, no Bolonha e no Chelsea.