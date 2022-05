Spartak Moscovo vence rival e conquista Taça da Rússia pela quarta vez

Equipa que iniciou a época sob o comando de Rui Vitória fechou uma temporada modesta com nota positiva

O Spartak Moscovo conquistou este domingo a quarta Taça da Rússia do palmarés, após bater o rival Dínamo na final por 2-1, voltando a celebrar a conquista de um troféu que lhe fugia desde 2002/03.

Alexander Sobolev (10) e Quincy Promes (72) foram os autores dos golos do Spartak, perante um tento insuficiente de Arsen Zakharian, aos 55.

O Spartak, que começou a temporada sob o comando de Rui Vitória, fecha assim com nota positiva uma temporada que parecia perdida, após terminar a Liga russa no décimo posto, a 21 pontos do campeão Zenit.

O técnico português saiu do clube antes do início da campanha do Spartak na Taça, em dezembro, tendo sido substituído pelo italiano Paolo Vanoli.